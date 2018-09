Zwaargewonde bij ongeval in Battice

10 september 2018

Bron: Belga

Bij een ongeval gisterenavond op de E40 op het verkeersknooppunt in het Luikse Battice, richting Duitsland, is één persoon levensgevaarlijk gewond geraakt. Dat zegt de brandweer van de zone Vesdre-Hoëgne et Plateau. Bij het ongeval waren twee voertuigen betrokken.