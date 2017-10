Zwaargewonde bij frontale crash tussen auto en vrachtwagen Jan Van Maele



Op de Beernemsteenweg in Wingene is een even voor 9.30 uur een auto frontaal gebotst met een Nederlandse vrachtwagen. De persoon die de auto bestuurde, raakte zwaargewond.

Het ongeval gebeurde in een flauwe bocht. De Nederlandse truck die richting Wingene reed, kwam na het ongeval in schaar te staan. De hulpdiensten moesten de persoon die met de wagen reed, bevrijden uit het wrak. De bestuurder van de vrachtwagen verkeerde in shock. De Beernemsteenweg werd in beide richtingen voor alle verkeer afgesloten.

