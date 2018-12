Zwaargewonde bij frontale botsing in Aartselaar TMA

09 december 2018

10u09

Bron: Belga 0 In Aartselaar is vanochtend een 58-jarige man uit Rumst zwaargewond geraakt bij een frontale botsing op de Reetsesteenweg. Dat bevestigt de lokale politie. De bestuurder van het andere voertuig, een 21-jarige man uit Rumst, raakte lichtgewond.

Het ongeval gebeurde omstreeks 7.15 uur. Een Volvo en een Citroën botsten tegen elkaar. De bestuurder van de Citroën, een 58-jarige man uit Rumst, raakte gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer. Hij raakte zwaargewond. De 21-jarige bestuurder van de Volvo, ook uit Rumst, liep lichte verwondingen op.

Beide betrokkenen werden overgebracht naar het UZA in Edegem. Het is voorlopig onduidelijk wie van beide bestuurders van zijn rijvak afweek. Om de omstandigheden te bepalen is een verkeersdeskundige ter plaatse.