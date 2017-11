Zwaargewonde bij cafébrand in Oostende: "Het gaat om brandstichting" Mathias Mariën HR

14u36

Bron: Eigen berichtgeving 0 Mathias Mariën In de Sint-Franciscusstraat in Oostende woedt een zware brand in een café. Het volledige gebouw is uitgebrand. De schade is enorm. "Het gaat om brandstichting", zegt burgemeester Johan Vande Lanotte (sp.a).

Volgens de eerste berichten wou iemand zelfmoord plegen in het café, waarna hij het gebouw in brand stak. De brandweer is massaal ter plaatse en probeert het vuur onder controle te krijgen. Al zeker één persoon werd met zware brandwonden afgevoerd naar het ziekenhuis.

In het pand zouden volgens de eerste berichten drie mensen aanwezig geweest zijn. Minstens één daarvan liep dus zware brandwonden op. De oorzaak van de brand is nog onduidelijk. Uit het gebouw komt al lange tijd een rookpluim.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 of www.zelfmoord1813.be.

De brandweer van Oostende heeft de handen vol vandaag. Vanmiddag ontstond in ook al brand op de dertiende verdieping van een flatgebouw op de zeedijk.

