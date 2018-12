Zwaarbewolkt maar overwegend droog. Volgend week kans op smeltende sneeuw KVDS

06 december 2018

06u26

Bron: Belga 0 Het wordt vandaag zwaarbewolkt, met enkele schaarse opklaringen. Deze ochtend kan er eerst nog wat motregen vallen in het oosten en hier en daar is het ook nevelig. Maar een groot deel van de dag zal het droog blijven, voorspelt het KMI.

In de loop van de namiddag zal een storing met lichte regen geleidelijk aan het westen van het land bereiken. Ze zal 's avonds van west naar oost over het land trekken. De maxima liggen tussen 9 graden in de Hoge Venen en 12 of 13 graden in het westen.

Regen

Vanavond en vannacht blijft het zwaarbewolkt tot betrokken, met perioden van regen. De minima liggen tussen 7 en 12 graden. De zuidwestenwind neemt in de loop van de nacht toe naar matig tot vrij krachtig, met rukwinden tussen 50 en 60 kilometer per uur.





Morgen is het grijs met 's ochtends wat lokale lichte neerslag. Vervolgens bereikt een meer actieve regen- en buienzone ons land vanaf het westen. De maxima liggen tussen 8 of 9 graden op de Ardense hoogten en 12 graden in het westen. De wind waait meestal vrij krachtig uit het zuidwesten. In de loop van de namiddag ruimt hij naar zuidwest tot west. Aan zee wordt hij later krachtig tot hard. We verwachten rukwinden tussen 60 en 70 kilometer per uur en op sommige plaatsen zelfs tot 80 per uur.

Tijdens het weekend wordt het wisselvallig met soms opklaringen maar dikwijls ook zwaarbewolkte perioden met buien. Die buien kunnen pittig zijn en op de Ardense hoogten kunnen ze soms vergezeld zijn van stofhagel. De maxima liggen tussen 6 en 11 graden en dat bij een stevige westenwind.

Smeltende sneeuw

Ook maandag en dinsdag blijft het nog wisselvallig. In de Ardennen verwachten we soms buien van smeltende sneeuw. Elders komen er meestal regenbuien tot ontwikkeling, maar een beetje korrelhagel of smeltende sneeuw valt toch niet uit te sluiten. De maxima liggen tussen 2 en 3 graden op de Hoge Venen en 7 of 8 graden in het westen. In de Ardennen verwachten we lichte nachtvorst.

Vanaf woensdag wordt het droger en rustiger, maar ook kouder met verspreide nachtvorst en maxima tussen 0 en 4 graden.