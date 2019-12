Zwaarbewolkt maar meestal droog weekend voor de boeg TT

07 december 2019

06u57 0 Vandaag is het wisselend tot zwaarbewolkt en meestal droog. Ten zuiden van Samber en Maas is het meestal grijs met enkele lokale buien. De maxima schommelen tussen 5 graden in de Ardennen en 10 graden in Laag- en Midden-België. De wind waait matig uit zuidwest. Dat meldt het KMI.

Vanavond blijft het droog en wisselend tot zwaarbewolkt. Vannacht nadert een nieuwe storing. Het wordt overal zwaarbewolkt tot betrokken met op het eind van de nacht de eerste regen in het westen. De minima liggen tussen 2 en 8 graden. De zuidwestenwind is eerst matig en neemt geleidelijk toe tot vrij krachtig of aan zee krachtig, met rukwinden tot 60 km/u of meer.

Morgen regent het eerst bij doortocht van een storing van noordwest naar zuidoost. Vanaf het westen wordt het in de loop van de dag wisselend tot zwaarbewolkt met enkele regenbuien. Het is zacht bij maxima van 7 tot 12 graden. Er waait een vrij krachtige en aan zee soms een krachtige zuidwestenwind met rukwinden van 50 tot 70 km/u.

Maandag wordt een wisselvallige dag met perioden van regen of buien, eventueel met korrelhagel en ‘s avonds kans op winterse neerslag op de Ardense hoogten. Een donderslag is niet uitgesloten. De maxima liggen tussen 5 en 9 graden. De matige tot vrij krachtige zuidwestenwind ruimt naar het westen tot het noordwesten.

Dinsdagochtend is het vrij koud met temperaturen rond het vriespunt. Overdag blijft het wellicht overwegend droog met eerst enkele opklaringen. Later neemt de bewolking toe en ‘s avonds gaat het regenen vanaf het westen. De maxima schommelen tussen 2 en 7 graden.

Woensdag is er eerst kans op regen. Later wordt het vaak droog met kans op plaatselijke buien, bij maxima van 3 tot 7 graden. Donderdag verwachten we droge perioden en enkele buien. We halen maxima van 2 tot 7 graden. Vrijdag gaat het mogelijk opnieuw regenen of vallen er buien. De maxima liggen in de meeste streken rond 5 of 6 graden.

