Zwaar verstoord verkeer op E17 door aanrijding tussen 2 vrachtwagens Alexander Haezebrouck

16 november 2018

09u15 4 De ochtendspits op de E17 is vanmorgen zwaar verstoord door een ongeval ter hoogte van Kortrijk-Oost. In de richting van Kortrijk naar Rijsel kwam het tot een aanrijding tussen twee vrachtwagens. Er vielen geen gewonden, maar twee rijstroken zijn wel versperd.

Doordat één van de vrachtwagens in schaar kwam te staan, zijn de oprit in Zwevegem en de rechterrijstrook versperd. Het verkeer kan voorbij op de midden- en rechterrijstrook. Het ongeval veroorzaakt een enorme file tot aan het afrittencomplex in Waregem.



Het Verkeerscentrum raadt aan om via de E40 richting Brugge te rijden en de weg te vervolgen langs de E403 richting Kortrijk.