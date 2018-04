Zwaar onweer richtte veel schade aan in Eigenbrakel en Waterloo

15 april 2018

Een zwaar onweer heeft gisterenavond overstromingen veroorzaakt in Eigenbrakel en Waterloo. Er is schade in huizen en kelders. Dat melden de ordediensten van Waals-Brabant.