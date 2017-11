Zwaar ongeval tussen vrachtwagen en bus in Heist-op-den-Berg Tim Van der Zeypen en Antoon Verbeeck

21u00

Bron: Eigen berichtgeving 0 Antoon Verbeeck De bus was kort voor het ongeval ingezet om schoolkinderen te vervoeren. Bij een zwaar verkeersongeval op de Herentalsesteenweg in Heist-op-den-Berg zijn twee gewonden gevallen. De ravage is groot.

Bij het ongeval waren een vrachtwagen en een autobus betrokken. Die laatste raakte volledig vernield. De hele flank werd afgerukt. De bus was kort voordien ingezet om schoolkinderen te vervoeren. Die zaten op het moment van de aanrijding niet meer in de autocar.

Het bleef dus bij twee gewonden. Het waren de bestuurders van beide voertuigen. Zij liepen zware verwondingen op en werden naar het ziekenhuis afgevoerd.

De ravage was enorm. Het zal nog uren in beslag nemen alvorens de rijbaan opnieuw opengesteld kan worden voor het verkeer. Momenteel is het nog niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren. Een verkeersdeskundige is aangesteld.

