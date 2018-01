Zwaar ongeval tussen bus van De Lijn en personenwagen: één dodelijk slachtoffer Koen Baten

23u15

Bron: Eigen berichtgeving 443 Geert De Rycke Op de N41 tussen Dendermonde en Lebbeke gebeurde deze avond rond 19.30 uur een dodelijk ongeval tussen een lijnbus en een personenwagen. Om een nog onbekende reden kwamen de lijnbus en de personenwagen in aanrijding met elkaar. De bestuurder van de BMW overleed ter plaatse.

Over de identiteit van het slachtoffer is nog niets bekend, vermoedelijk is de man afkomstig uit Lebbeke. De 60-jarige buschauffeur werd gewond naar het ziekenhuis van Dendermonde gebracht. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren is op dit moment nog volledig onduidelijk. De ravage na de crash was bijzonder groot en de brokstukken lagen overal.

De lijnbus was op het moment van het ongeval leeg en reed in de richting van Lebbeke. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse om de nodige vaststellingen te doen. Ook het parket stuurde een deskundige ter plaatse die de oorzaak van het ongeval moet achterhalen.

De rijbaan lag volledig bezaaid met brokstukken. Als gevolg daarvan werd de rijbaan afgesloten in beide richtingen, meldt de federale politie.

De Lijn betuigt uitdrukkelijk haar medeleven met de nabestaanden van de persoon die om het leven is gekomen.

