Zwaar ongeval op R4 in Wondelgem Jeffrey Dujardin

13u42

Bron: Eigen berichtgeving 13 Jeffrey Dujardin Bij een zwaar ongeval op het kruispunt van de R4 met de Evergemsesteenweg in Wondelgem is rond 12 uur een kleine personenwagen in aanrijding gekomen met een bestelwagen. Hierdoor vloog de bestelwagen in de middenberm en maaide hij enkele verkeersborden om.

De bestuurder had geluk, hij heeft nipt de verkeerslichten gemist. De brandweer en politie kwamen ter plaatse, er was heel zware hinder.

Het ongeval gebeurde centraal op het kruispunt, hierdoor moest het verkeer omgeleid worden door de brandweer. Of er gewonden vielen is nog niet duidelijk. De verkeersdeskundige is momenteel ter plaatse om het ongeval te onderzoeken.