E313 volledig afgesloten na zwaar ongeval in Herentals

Door een zwaar verkeersongeval op de E313 in Herentals is de autosnelweg er afgesloten in de richting van Lummen. Dat meldt het Vlaams Verkeerscentrum. Er is sprake van een of meerdere zwaargewonden.

Het ongeval gebeurde rond 4.30 uur. Er zouden twee personenwagens bij betrokken zijn. Brandweer, politie en verschillende ziekenwagens zijn ter plaatse.

Volgens het Verkeerscentrum kan het "nog lang duren" vooraleer de rijbaan weer vrijgemaakt is. Autobestuurders moeten in de tussentijd de snelweg verlaten via uitrit 19 in Massenhoven. In Herentals-West kunnen ze de snelweg weer op.

Verkeer op lange afstand wordt aangeraden om een alternatieve route te nemen. Meer informatie ontbreekt voorlopig.