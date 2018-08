Zwaar ongeval op de E34 richting Antwerpen Jeffrey Dujardin

18 augustus 2018

22u58

Bron: Eigen berichtgeving 0 Aan het kruispunt met de Hazelarenhoek en de N49 in Oosteeklo is vanavond rond 21.40 uur een zwaar ongeval gebeurd. Twee wagens reden richting Antwerpen toen het juist voor de lichten misliep.

Een wagen op de linkerrijstrook kwam in aanrijding met de middenberm waardoor hij over de weg gekatapulteerd werd. Hierbij raakte hij een Duitse Opel. De Opel vloog door de klap de gracht in en ging over de kop.

In totaal vielen er drie gewonden, maar niemand verkeert in levensgevaar. Er is wel wat hinder voor het verkeer, door het ongeval werd één rijstrook afgesloten voor het verkeer richting Antwerpen. De opkuiswerken duurden lang doordat glas en andere brokstukken over de hele rijbaan verspreid lagen.