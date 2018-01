Zwaar ongeval nadat chauffeur vrachtwagen met vluchtelingen aan de kant zet Bart Boterman

18 januari 2018

15u36

Op de E40 tussen Veurne en Adinkerke, in de richting van Calais, gebeurde vanmiddag een zwaar ongeval tussen twee vrachtwagens.

Volgens de wegpolitie had de bestuurder van een vrachtwagen, geladen met grote vellen papier, zich aan de kant gezet omdat hij vluchtelingen hoorde in de laadruimte. “En daarna is een andere vrachtwagen ingereden op de truck die op de pechstrook stond", zegt Jurgen Decramer, hoofd van de wegpolitie verkeerspost Jabbeke.

"De stilstaande truck raakte zwaar beschadigd en de aanrijdende truck belandde in de gracht. Die bestuurder raakte gewond en is naar het ziekenhuis gebracht, maar verkeert niet in levensgevaar. De andere bleef ongedeerd."

De vluchtelingen die in de vrachtwagen waren geklommen, vermoedelijk een drietal, konden ontsnappen en bleven als bij wonder ongedeerd. Ze hadden zich links vooraan de laadruimte verstopt, waar de impact van de aanrijding het minst zwaar was.

Getuigen zagen het trio kort nadien richting Veurne lopen door de velden. “Ze zijn niet meer aangetroffen door onze ploegen”, zegt Decramer nog. Door het ongeval is de rechterrijstrook afgesloten, al leidt dat niet meteen voor grote files. De brandweer en een takeldienst zijn ter plaatse. Het takelen kan nog tot in de late namiddag duren.