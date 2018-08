Zwaar ongeval na vermoedelijke epilepsieaanval, bestuurder zwaargewond Jeffrey Dujardin

24 augustus 2018

12u30 3 In de De Pintelaan in Gent is richting de R4 deze middag rond 11.30 uur een zwaar ongeval gebeurd. Een ooggetuige zag hoe een man in de straat reed, waarna hij met een hoge snelheid een witte bestelwagen langs achteraan aanreed en ten slotte tot stilstand kwam tegen een boom.

De chauffeur zat gekneld en moest bevrijd worden door de brandweer. Hij werd zwaargewond naar het Universitair Ziekenhuis gebracht. Vermoedelijk kreeg de man een epilepsie-aanval.

De chauffeur van de bestelwagen raakte lichtgewond.

Het is momenteel aan te raden de De Pintelaan te vermijden richting de R4. De rijbaan is afgesloten en al het verkeer moet zich draaien over het verhoogde fietspad.