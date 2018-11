Zwaar ongeval met vrachtwagen op de E40: snelweg bezaaid met roofing en lange file Bart Boterman

06 november 2018

09u41

Bron: Eigen berichtgeving 13 Op de E40 in Wulpen bij Koksijde is vanmorgen rond 8.30 uur een zwaar ongeval gebeurd tussen een vrachtwagen en een personenwagen. Drie mensen raakten gewond en zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Er is ernstige verkeershinder in beide richtingen.

De vrachtwagen reed door de aanrijding over de middenberm en kantelde. Daardoor belandde de lading, rollen roofing, op de snelweg. De E40 was even volledig afgesloten in beide richtingen, met lange files tot gevolg. Sinds 9 uur is er opnieuw verkeer mogelijk via de rechterrijstroken.

De takelwerken zijn nog steeds volop bezig, terwijl de brandweer de roofing van de autosnelweg verwijdert. Er zijn twee containers aangekomen om de roofing in te deponeren. Het takelen zal allicht nog uren duren.



De betrokken personenwagen is een auto met Britse nummerplaat. Daarin zaten twee inzittenden, die lichtgewond raakten. De vrachtwagenchauffeur was er erger aan toe, maar hij verkeert niet in levensgevaar.