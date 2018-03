Zwaar ongeval met vijf wagens in Lendelede: twee doden en drie gewonden rvl Hans Verbeke

08 maart 2018

08u18

Bron: Belga, eigen berichtgeving 0 Bij een ongeval op de N36 in het West-Vlaamse Lendelede zijn deze morgen iets voor zeven uur twee doden gevallen. Drie anderen raakten gewond. Dat bevestigt brandweerzone Fluvia kort na de feiten. Bij het ongeval waren in totaal vijf voertuigen betrokken.

Het zwaar verkeersongeval vond plaats op de Rijksweg in het West-Vlaamse Lendelede. Twee wagens botsten er frontaal op elkaar. Bovendien werden er ook nog andere voertuigen geraakt.

De hulpdiensten waren snel ter plaatse, maar voor twee inzittenden kwam alle hulp te laat. Dat bevestigt hulpverleningszone Fluvia. Hun wagen was door de klap op zijn kant beland. Twee anderen werden voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. Een vijfde slachtoffer raakte lichtgewond en werd ter plaatse verzorgd.

Over de identiteit van de slachtoffers en over de oorzaak is nog niets gekend. In totaal waren vijf voertuigen betrokken bij het ongeval. Er is zware verkeershinder op de drukke N36.