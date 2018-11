Zwaar ongeval met vier wagens en vrachtwagen in Ruddervoorde: N50 in beide richtingen afgesloten Jan Van Maele

26 november 2018

08u37

Bron: eigen berichtgeving 0 Op de N50 Kortrijksestraat in Ruddervoorde gebeurde vanmorgen rond 6.30 uur een zwaar ongeval met vier wagens en een vrachtwagen. Eén auto en de vrachtwagen kwamen in de gracht terecht. Eén bestuurder diende door de brandweer uit zijn voertuig geholpen. Hij is naar het ziekenhuis overgebracht.

Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren is nog onduidelijk. De overige bestuurders kwamen er met de schik vanaf. Door het ongeval was de N50 in beide richtingen voor alle verkeer afgesloten. De takelwerken zullen nog een hele tijd duren.