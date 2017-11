Zwaar ongeval met motor: passagier (24) komt om, motorrijder (22) gewond LSI

07u38

Bron: Eigen berichtgeving 0 LSI

Bij een verkeersongeval in Lendelede is afgelopen nacht rond 2u een 24-jarige jongeman uit Harelbeke overleden. Hij zat als passagier achterop de motor van een 22-jarige vriend.

Het duo reed van Lendelede richting Kortrijk toen ze in een flauwe bocht plots rechts van de weg in de grasberm terecht kwamen. De motor kwam uiteindelijk in de gracht tegen een stenen duiker terecht. Voor de passagier kon geen hulp meer baten. Hij overleed ter plaatse. De motorrijder zelf werd gewond naar het ziekenhuis overgebracht.

Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om de juiste omstandigheden van het ongeval vast te stellen. De Kortrijksestraat was tijdens de vaststellingen afgesloten voor alle verkeer.

Jan Van Maele

