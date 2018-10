Zwaar ongeval met bromfietser op R4 richting Gent Jeffrey Dujardin

17 oktober 2018

08u43

Bron: eigen berichtgeving 14 Op de Ring rond Gent richting Drongen is er om 7.40 uur een ongeval gebeurd ter hoogte v an het kruispunt van de R4 met de Evergemsesteenweg. De weg was volledig versperd, maar is intussen weer vrijgemaakt.

Het gaat om een aanrijding tussen een minderjarige bromfietser en een personenwagen. Hij verloor even het bewustzijn na het ongeval en werd naar het Sint-Lucas ziekenhuis in Gent overgebracht. Hij is zwaargewond.

Er is enorm veel hinder. Er staat een half uur file vanuit Zelzate, een kwartier vanuit Drongen. Ook op de N456 vanuit Sleidinge staan er lange files.

Wie richting Merelbeke moet, rijdt best om via Durmakker en de N9. Richting Gent rij je best via de Zeeschipstraat en Wiedauwkaai.