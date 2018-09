Zwaar ongeval in Sint-Kruis-Winkel: automobilist ingereden op vrachtwagen

Jeffrey Dujardin

20 september 2018

22u05

Op de John F. Kennedylaan in de richting van Zelzate is deze avond rond 20.30 uur een zeer zwaar ongeval gebeurd. Een automobilist is frontaal ingereden op een vrachtwagen ter hoogte van het kruispunt aan Sint-Kruis-Winkel. De wagen was door de klap gehalveerd.