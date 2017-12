Zwaar ongeval in Oostkamp aan oprit E40

Jan Van Maele

05u15

0

Jan Van Maele Hulpverleners staan bij de gehavende auto.

Deze nacht even voor half één gebeurde net voor de oprit van de E40 in Oostkamp richting kust een zwaar ongeval. Een pick-up ging er aan het tollen en kwam in volle snelheid tegen de middenberm terecht.