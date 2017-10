Zwaar ongeval in Bobbejaanland: man valt meters naar beneden 15u36

Bron: VTM Nieuws 6 vtmnieuws.be In het pretpark Bobbejaanland is vanmiddag een 67-jarige man zwaargewond geraakt toen hij in een attractie wilde stappen. Dat bevestigt de politie van Turnhout aan VTM Nieuws. De man viel enkele meters naar beneden en verkeert in kritieke toestand. De hele buurt rond de attractie is afgesloten.

Bij het instappen in de attractie Aztek Express, een soort rupsbaan, liep het mis. De 67-jarige man uit Antwerpen belandde tussen twee gondels en viel daarna naar beneden. De man werd eerst door de hulppost van het pretpark geholpen en dan in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. De omgeving rond de attractie meteen werd afgesloten.



Geen getuigen

Woordvoerster Peggy Verelst van Bobbejaanland bevestigt het nieuws. "Hij is tussen twee gondels in gevallen en kwam twee à drie meter lager op de grond terecht", zegt Verelst. In de eerste berichten was nog sprake van een vijf meter diepe val. "Hoe dat is kunnen gebeuren, blijft een raadsel", gaat de woordvoerster verder. "Niemand uit zijn gezelschap heeft iets gezien. Mogelijk heeft hij zich gewoon misstapt. Met de attractie was niets mis." De rups is op dit moment gesloten en wordt gecontroleerd.



Halloween

Momenteel, met het begin van de herfstvakantie, staat Bobbejaanland volledig in het teken van Halloween. Het park zou vandaag normaal gezien tot 21 uur geopend zijn omdat er een nocturne op het programma stond.