Zwaar geval van verkeersagressie in Brussel

Daimy Van den Eede Hannelore Simoens

19 september 2018

18u42

Bron: VTM NIEUWS

9

Op Franstalige media is een filmpje opgedoken van een vechtpartij vorige zondag in de Brusselse gemeente Sint-Joost-ten-Node. Een bestuurder en een voetganger raken rond 19 uur slaags, waarna omstaanders de bestuurder aanvallen. Hoe dat precies begon, is niet duidelijk.