Zwaar beschadigde en brandende Audi aangetroffen DCRB/LDO

12u11

Bron: eigen berichtgeving 2 Ronny De Coster

De politie heeft vannacht een zwaar beschadigde Audi RS5 aangetroffen in de Pontstraat in Wortegem-Petegem. Ook de brandweer kwam ter plaatse om de auto te blussen. Vermoedelijk reed de bestuurder eerder op de avond iets aan, want de motorkap van de auto was helemaal verwrongen. Waar de Audi tegen reed, is nog niet duidelijk. Het parket West-Vlaanderen afdeling Kortrijk onderzoekt de zaak. Over het lot van de bestuurder kon het parket geen info verschaffen.