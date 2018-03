Zwaantje steekt file voorbij door rechts in te halen via voorsorteerstrook LG

16 maart 2018

17u07 0

Deze agent heeft er geen problemen mee dat hij de file zomaar voorbijsteekt door rechts in te halen via de voorsorteerstrook. Een autobestuurder kon deze beelden vastleggen toen het incident gebeurde op een kruispunt in Deinze.