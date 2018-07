Zuurgooier Sint-Jansplein terroriseerde zijn ex-vriendin al een jaar. "Vandaag wou hij haar schoonheid vernietigen" Patrick Lefelon

31 juli 2018

19u54 0 Een 58-jarige psychopaat heeft zijn ex-vriendin (40) vanmiddag met zwavelzuur aangevallen. De vrouw, moeder van een dochtertje, vecht voor haar leven in het ziekenhuis. De dader probeerde nadien zelfmoord te plegen maar het Snelle Respons Team van de politie rekende hem net op tijd in. “Al een jaar werd Ragna S. geterroriseerd door haar ex”, zeggen de vrienden van de vrouw.

“Ik heb Ragna vanmorgen nog zien lopen in onze straat. Zij keek de hele tijd over haar schouders”, zegt overbuurman Frank uit de Brugstraat, een straatje achter het bekende Sint-Jansplein in Antwerpen. Voor Ragna was “op haar hoede zijn” een tweede natuur geworden sinds ze meer dan een jaar geleden met Jean-Pierre W. (58) had gebroken. Buurman Frank: “Samen met haar dochtertje had zij hier een appartement maar het gebeurde geregeld dat zij bij haar vriend Yves bleef slapen, gewoon uit schrik. Die twee hadden niets samen maar bij hem voelde zij zich veiliger tegen de pesterijen van haar ex.”

Zwavelzuur

Ondanks haar waakzaamheid werd Ragna rond het middaguur toch verrast door haar ex. Jean-Pierre W. dook plots op aan de bushalte van het Sint-Jansplein. Hij overgoot zijn ex Ragna met zwavelzuur en liep dan weg.

Ragna S. krijste het uit. Voorbijgangers dachten eerst dat zij met een mes was gestoken.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN