Zuurgooier Antwerpen blijft in de cel bvb

06 augustus 2018

17u35

Bron: Belga 0 De 57-jarige man die ervan verdacht wordt vorige week dinsdag aan het Antwerpse Sint-Jansplein zijn 40-jarige ex-vriendin te hebben overgoten met zwavelzuur, blijft in de cel. Dat heeft de raadkamer vandaag beslist.

De man legde volgens zijn advocaat intussen al bekentenissen af. Het slachtoffer raakte over 40 procent van haar lichaam verbrand en wacht een lange revalidatie.

De man werd even na de feiten opgepakt, maar kon pas twee dagen later worden verhoord omdat hij onder invloed was. Hij leefde al een tijd in onmin met zijn ex, die vóór de aanval zelfs al een afspraak had gemaakt bij de politie om een klacht tegen hem in te dienen.