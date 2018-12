Zusjes Céleste (6) en Camille (10) bakken brownies voor papa met kanker, hele dorp springt bij SVR/ND

08 december 2018

00u00 0 Omdat hun papa kanker heeft, wilden twee West-Vlaamse zusjes brownies bakken voor Kom op tegen Kanker. De mama van Céleste (6) en Camille (10) had 100 bestellingen verwacht. Maar de teller staat al op 3.732 brownies en de bakker, de bloemist en de zuivelhoeve boden meteen hun steun aan. Of hoe Gits zich tot warmste dorp van het land kroonde.

Twee weken geleden nam Camille (10) het initiatief voor hun brownie-actie voor De Warmste Week, mama Charlotte Soenen postte 'Brownies4Life' op Facebook. Al snel stroomden de bestellingen binnen. "100 werden er 300. 300 werden er 1.000. Nu staat de teller op 3.732", vertelt Charlotte. "Net toen ik besefte dat mijn oven te klein zou zijn, begonnen verschillende inwoners van Gits - een dorp van goed 4.000 zielen - spontaan hun steun aan te bieden. De bloemenwinkel sponsorde de eieren. De zuivelhoeve in de buurgemeente zorgde voor de boter. Zelfs de bloem werd gesponsord door de vastgoedmakelaar. Van bakkerij Lieven en Sandra mogen we hun atelier gebruiken om de brownies te bakken. Geen overbodige luxe. Voor 3.732 brownies hebben we 528 eieren, 20 kilo boter, 22 kilo chocolade, 35 kilo suiker en 15 kilo bloem nodig."

Geheim recept

Het hele dorp leeft mee met het gezin, dat het afgelopen jaar een zware klap kreeg. "Precies een jaar geleden kreeg ik te horen dat ik kanker had", vertelt papa Dennis Marvellie. "De dokters ontdekten een kwaadaardig melanoom op mijn bovenarm. De ziekte was uitgezaaid. Een chemobehandeling is er niet. Het enige wat de dokters kunnen doen, is opereren zodra ze een nieuw gezwel ontdekken. Wat de toekomst brengt? Dat weet niemand."

"We houden ons sterk, maar we leven van dag tot dag", gaat Charlotte verder. "In Gits kent iedereen iedereen, ons verhaal is hier dus bekend. Maar dat we zoveel bestellingen zouden krijgen? Dat was toch even slikken. We zijn het hele dorp enorm dankbaar."

Céleste en Camille steken dinsdag met hun ouders, grootouders en vriendinnetjes de handen uit de mouwen om alle brownies te bakken, woensdag worden ze ingepakt. "Het is een geheim recept", fluistert de oudste dochter. "Veel mensen hebben ook aangeboden om te helpen in de bakkerij, maar dit is iets wat we met onze familie willen doen", zegt Charlotte. "Voor Kom op tegen Kanker, maar ook voor Gits - uit dankbaarheid. En als we er nog eens duizend bestellingen bij krijgen? Daar hebben we niet genoeg ingrediënten voor, maar we zetten door."