Zus van Marie-Rose Morel komt op voor CD&V TK

02 maart 2018

16u44

Bron: Belga 1 Ann-Marie Morel, zus van de overleden ex-VB-politica Marie-Rose Morel, komt bij de komende lokale verkiezingen op in de nieuwe fusiegemeente Puurs-Sint-Amands. Dat bevestigt burgemeester en CD&V-lijsttrekker Koen Van den Heuvel.

Ann-Marie Morel (48) is longarts en oncoloog in de Sint-Jozefskliniek van Bornem. Na de dood van haar zus - die in 2011 aan kanker overleed - richtte ze "A touch of rose" op, een welzijnscentrum voor kankerpatiënten.

Marie-Rose Morel was actief bij N-VA en Vlaams Belang, maar haar zus kiest nu voor CD&V. "Deze stap in de politiek is een keuze waarover ik grondig heb nagedacht. Ik heb Puurs de voorbije jaren ten goede zien evolueren onder impuls van de huidige beleidsploeg." Vader Chris Morel is voor N-VA ondervoorzitter van het Antwerpse OCMW, maar had een verleden bij de CVP.

De exacte plaats die Ann-Marie Morel op de lijst zal innemen wordt later bekend gemaakt. "Maar ze zal de komende jaren een belangrijke rol spelen in Puurs-Sint-Amands, indien de kiezer haar hiervoor het vertrouwen geeft", zegt Koen Van den Heuvel.