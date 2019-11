Zus van Jill hoopte glimp van dader op te vangen tijdens reconstructie: “Hij wordt goed beschermd” ttr

07 november 2019

18u03 10 De 39-jarige Ridouan O. toont vandaag tijdens de reconstructie hoe hij Jill Himpe (36) dinsdag in Aalbeke om het leven bracht. Tijdens de wedersamenstelling ontstond opheffing toen de zus van Jill begon te roepen naar de dader. De vrouw werd naar de combi begeleid, maar mocht nadien opnieuw beschikken. Een andere zus van het slachtoffer getuigt waarom ze er vandaag koste wat kost bij wilde zijn. “Ik had gehoopt om een glimp van hem op te vangen. Dat is niet gelukt, omdat hij erg goed wordt beschermd”, klinkt het.

Vandaag heeft de 39-jarige Ridouan O. tekst en uitleg gegeven hoe hij zijn ex-vriendin dinsdag op een parkeerstrook langs de Moeskroensesteenweg in Aalbeke om het leven bracht. Daarna ging het naar de Nachtegaalstraat in Wevelgem, naar het huis van de moeder van Jill. Daar verstopte hij na de gruwelijke daad het lichaam van zijn ex-vriendin, die bij haar moeder inwoonde. Vervolgens reed hij met de auto van zijn slachtoffer naar een advocaat in de regio Gent. Die zou O. aangeraden hebben om de politie te bellen en zich te laten inrekenen. Riodouan O. stopte op een carpoolparking in Deerlijk, waar hij werd opgepakt. De man heeft intussen de feiten bekend.

Familie bij reconstructie

De familie van Jill was vandaag aanwezig bij de reconstructie. Vaak kiezen slachtoffers en nabestaanden ervoor om niet aanwezig te zijn, omdat ze vrezen dat wat ze te zien krijgen te aangrijpend zal zijn. Een reconstructie is dikwijls het eerste moment waarop nabestaanden geconfronteerd worden met de dader. “Voor sommige mensen is dat belangrijk voor het verwerkingsproces, voor anderen is dat iets waar ze tegen opzien”, zei strafpleiter Kris Luyckx eerder. “Zoiets verschilt van persoon tot persoon. Ik heb het al meegemaakt dat de vader van het slachtoffer absoluut aanwezig wilde zijn op de reconstructie, en de moeder absoluut niet.”

De dader moet op het moment van de reconstructie precies naspelen wat er is gebeurd. Zoals gebruikelijk, wordt een grote pop gebruikt, om de handelingen zo waarheidsgetrouw mogelijk na te bootsen. Het is om die reden dat advocaten hun cliënten vooraf goed voorbereiden op wat ze te zien zullen krijgen. “Daders zijn gelukkig ook vaak mensen met een geweten. Wanneer ze terugkeren naar de plaats van de misdaad, zie je dat vaak opspelen. Dan komen alle herinneringen en emoties weer naar boven, en dan breken ze. Zien dat de dader berouw heeft: voor nabestaanden kan dat een troost zijn. Maar wanneer je merkt dat de nabestaanden het niet zullen aankunnen, dan raad je hen best af om te komen. Want het laatste wat je wil, is dat het die mensen opzadelt met nog een éxtra trauma”, verduidelijkte Jef Vermassen eerder al aan onze redactie in het kader van de reconstructie van de moord op Julie Van Espen.

“Wij worden vergeten”

De zus van het slachtoffer getuigt waarom ze aanwezig wilde zijn bij de reconstructie. “Omdat dat nog het enige is wat ik heb van mijn zus en omdat ik weet dat de man die mijn zus gedood heeft hier vandaag aanwezig is. Ik had gehoopt om een glimp van hem op te vangen. Dat is niet gelukt, omdat hij erg goed wordt beschermd. Mijn zus wordt begraven in een verzegelde kist. Ze krijgt zelfs geen kleren, mag niks aandoen en ligt daar helemaal alleen. We wilden nog iets meegeven van ons en onze kinderen, maar dat mag niet. We kunnen waarschijnlijk geen laatste groet brengen. Wij worden gewoon vergeten, terwijl hij wordt beschermd. Hij krijgt alles. Hij heeft in geuren en kleuren kunnen vertellen wat er gebeurd is. Hij is gelukkig, want iedereen luistert en kijkt naar hem.”

Tijdens de wedersamenstelling ontstond grote opschudding toen de zus van Jill de dader luidkeels begon uit te schelden. De zus tilde ook zwaar aan het feit dat de familie op ruime afstand moest blijven tijdens de reconstructie in Wevelgem. Om te vermijden dat de situatie zou escaleren, greep de politie in. Kim Himpe werd even administratief aangehouden en moest in de politiecombi gaan zitten. Later mocht ze weer beschikken. Andere familieleden lieten nadien ook nog luidkeels hun ongenoegen blijken over de gruwelijke daden. De politie liet op dat moment betijen.

“Geen normale situaties”

De zus van Jill vertelt aan VTM Nieuws dat de politie “te weinig gedaan heeft”. Ridouan O. bedreigde het slachtoffer de voorbije maanden vaak. Dat werd gemeld bij de politie, getuigt ze. “Mijn zus was zeer bang van hem. We hebben elke keer vaststellingen laten doen. Ze was te bang om klacht neer te leggen. De politie zei zelf dat ze een dossier hadden en dat ze hem kenden. ‘We kunnen hier niets aan doen’, zeiden ze. Ze hebben mijn zus aangeraden om een flesje deodorant te kopen en een aansteker. Zoiets kan toch niet. Mijn zus woog amper 50 kilogram. Sowieso kon ze niets tegen hem beginnen. Ze had een panische angst voor hem. Als de bel nog maar ging, kroop ze in de badkamer in een bolletje omdat ze dacht dat hij aan de deur stond. Dat zijn geen normale situaties meer.”

De familie van het slachtoffer vreest dat er in de toekomst nog gelijkaardige tragedies zullen plaatsvinden. “Als je gaat schreeuwen om hulp en er komt geen hulp, dan is dit het resultaat”, aldus de zus van Jill.

Morgen verschijnt Ridouan O. voor de raadkamer in Kortrijk. Het lijdt weinig twijfel dat zijn aanhouding met een maand zal worden verlengd. Een dag later, op zaterdag, is er dan in Sint-Eloois-Winkel de afscheidsdienst voor Kim Himpe, in de aula van uitvaartverzorger Serrus. De familie vraagt om alleen witte bloemen mee te brengen.