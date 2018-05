Zürich en Genève blijven duurste steden ter wereld kv

29 mei 2018

19u00

Bron: Belga 1 De twee Zwitserse steden Zürich en Genève zijn nog steeds de twee duurste steden ter wereld. Dit blijkt uit een studie die vandaag gepubliceerd werd door de Zwitserse bank UBS. Op de derde, vierde en vijfde plaats staan respectievelijk Oslo, Kopenhagen en New York. Parijs neemt de 12de plaats in en Brussel staat 18de in de lijst.

De studie vergeleek de dagelijkse kost van goederen en diensten noodzakelijk voor levensonderhoud in 77 verschillende landen.

Wanneer de lijst gerangschikt worden volgens koopkracht, verandert deze aanzienlijk. Los Angeles komt dan eerste te staan. De Hollywood-stad heeft 23,9 percent meer koopkracht dan New York, dat tiende op de lijst staat. Volgens deze ordening komt Brussel op de 41ste plaats.

De lijst werd voor het eerst gepubliceerd in 1971. Het geeft de kosten weer noodzakelijk voor levensonderhoud en vergelijkt de prijs van goederen en diensten met het loon van vijftien actieve beroepen in dat land. Voor de jongste editie heeft UBS enkele nieuwe zaken toegevoegd. Zo werd dit jaar ook de prijs van koffie vergeleken tussen de verschillende steden, net als de favoriete producten van millennials en de evolutie van de koopkracht in Londen met andere Europese hoofdsteden twee jaar na de stemming over de Brexit.