Zullen winkeliers binnenkort zelf dieven kunnen beboeten? ADN

14 augustus 2018

16u17

Bron: Belga 0 Er moet dit jaar nog een protocolakkoord komen zodat winkeliers zelf een administratieve boete kunnen uitschrijven tegen winkeldieven. Dat meldt het kabinet van minister van Middenstand Dennis Ducarme.

Volgens zelfstandigenorganisatie NSZ is het aantal winkeldiefstallen gedaald in 2017, al gingen de dieven wel met duurdere spullen aan de haal omdat de waarde van de buit minder sterk daalde. De sector overlegt al langer met de federale regering over een boetesysteem. Dat is volgens hen nodig omdat winkeldiefstal niet meteen een prioriteit is bij de parketten.

In september hervatten de gesprekken tussen de kabinetten van de ministers van Middenstand, Binnenlandse Zaken en Justitie en de sectororganisaties, meldt het kabinet van minister van Middenstand Dennis Ducarme. "Het is de bedoeling om dit jaar nog een protocolakkoord te ondertekenen", dixit de woordvoerster. "De minister wil met de boetes de straffeloosheid tegengaan." Winkeldiefstallen betekenen een verlies van 1 tot 2 procent van de omzet voor de sector, klinkt het.

Boete van 181 euro in Nederland

In Nederland bestaat het systeem al, daar kan de handelaar een boete van 181 euro opleggen. Dat bedrag zal niet zomaar overgenomen worden voor België, er wordt bekeken wat het best van toepassing is voor België.

Volgens het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ) komt er voor de 'winkeldiefstalboete' een aparte inningsinstantie voor de afhandeling. Die instantie zou namens de handelaar bij de politie een klacht indienen wanneer de winkeldief de boete niet zou betalen. In Nederland daalde volgens NSZ het aantal winkeldiefstallen dankzij dit systeem.

Volgens cijfers van vzw Preventie en Veiligheid daalde het aantal winkeldiefstallen in 2017 met zowat 13 procent tot 39.366 artikelen. De waarde van de buit daalde met 4 procent tot 520.472 euro. Maar volgens NSZ geeft 42 procent van de handelaars winkeldiefstal nooit aan. Vele diefstallen worden ook pas achteraf vastgesteld.