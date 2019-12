Zullen de feestbussen rijden? Onduidelijkheid over impact staking ACOD bij De Lijn AW

27 december 2019

14u16

Bron: Belga 0 Het is nog onduidelijk hoe groot de impact van de aangekondigde acties van de socialistische vakbond bij De Lijn tijdens de eindejaarsdagen zal zijn. Wat wel vaststaat: het ACOD heeft een stakingsaanzegging ingediend voor de periode van 30 december tot 3 januari.

De Lijn zegt zelf nog geen zicht te hebben op de hinder door de staking. Ook over de extra ritten op oudejaarsavond kan De Lijn weinig zeggen. De impact kan dan meevallen, want de andere vakbonden doen niet mee met de staking en De Lijn schakelt voor die ritten ook onderaannemers in. De vervoersmaatschappij hoopt haar reizigers volgende week meer duidelijkheid te kunnen geven.

Bij ACOD klinkt het dat de actiebereidheid groot is, maar de impact zal wellicht verschillen van regio tot regio. ACOD laat leden vrij om te kiezen of ze een of meerdere dagen het werk neerleggen. Enkel in West-Vlaanderen is beslist dat de chauffeurs niet zullen staken met oudejaar en Nieuwjaar, zegt de lokale secretaris Guido Steelandt. Limburgs secretaris Stan Reusen schat dan weer dat 10 à 12 procent van de ritten in zijn provincie niet gereden zal worden.

Onvrede

Het rommelt al een tijdje bij Vlaamse openbaarvervoermaatschappij. Vorige maand was er ook al een staking, die in Vlaams-Brabant zelfs meerdere dagen aanhield. Volgens ACOD toont de directie zich nog altijd niet bereid om oplossingen uit te werken voor verschillende problemen. In een pamflet aan het personeel klaagt de vakbond dat de directie niet wil gaan luisteren naar de mensen op het terrein.