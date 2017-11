Zuhal Demir: "Winteropvang voor daklozen in Brussel loopt fout" LB

Bron: Belga 0 Baert Marc Daklozen in Brussel. Staatssecretaris voor Armoedebestrijding en Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) roept het Brussels gewest, de stad Brussel en andere betrokkenen op om snel tot een oplossing te komen voor de winteropvang voor daklozen in de hoofdstad. "De winteropvang moet onze prioriteit zijn", zegt de staatssecretaris. Volgens haar is er "opnieuw een dag verloren gegaan om tot een oplossing te komen".

In Brussel verzorgt de federale overheid tijdens de wintermaanden een tweedelijnsnachtopvang voor daklozen. Dit jaar werd deze opdracht toevertrouwd aan een consortium samengesteld uit Croix-Rouge, CAW Brussel en Dokters van de Wereld. Het zijn allen ervaren partners in de daklozenopvang, die volgens Demir "helaas werkloos dreigen te blijven bij gebrek aan een werkplek."

Verwarming en brandalarm

Vanmiddag deed het kabinet-Demir naar eigen zeggen "een zoveelste poging om ervoor te zorgen dat het consortium met Citydev tot een overeenkomst kan komen voor de terbeschikkingstelling van het pand te Haren." Een geschikte locatie die ook vorig jaar werd gebruikt. De winterwerking in dit pand heropstarten hoort dan ook vlot te gaan, gebaseerd op eerdere ervaring. Op de vergadering waren ook de kabinetten van de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) en Brussels minister Pascal Smet (sp.a) aanwezig.

"De vergadering verliep constructief, waarbij een akkoord werd bereikt door alle partners", aldus een persmededeling van het kabinet-Demir. "Toch voor korte tijd. Na afloop weigerde Citydev, nochtans de Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappij voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (GOMB), om te garanderen dat de verwarming en het brandalarm aan het begin van de terbeschikkingstelling operationeel zouden zijn. Beide zijn basisvoorwaarden waar geen toegeving op mogelijk is. De teleurstellende afloop van deze vergadering is de zoveelste op rij, waardoor de indruk ontstaat dat andere prioriteiten dan de opvang van daklozen een rol spelen."

"Dit loopt fout", concludeert Demir. "We hebben vandaag weer een cruciale dag verloren. De middelen zijn er, de mensen zijn er. De Brusselse winterwerking voor daklozen moet liever gisteren dan vandaag over een geschikt pand beschikken. Ik wil niemand beschuldigen van politieke spelletjes of enige laksheid. We hebben daar simpelweg de tijd niet voor. Ik roep de stad, het gewest en alle andere partners op om de prioriteit te leggen bij de opvang van daklozen. We hebben elkaar nodig, laat ons elkaar dan ook vinden. Ik weiger me neer te leggen bij ieder ander scenario".