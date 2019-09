Zuhal Demir wil onderzoek naar "wildgroei aan koranscholen”: kinderen leren er wie ‘vijanden’ zijn kv

11 september 2019

17u28

Bron: Belga 0 Zuhal Demir (N-VA) roept de burgemeesters en de Staatsveiligheid op om werk te maken van gedegen onderzoek naar de "wildgroei aan koranscholen" in België. Dat zegt ze in een reactie op het Nederlandse onderzoek van NRC en Nieuwsuur, waaruit blijkt dat kinderen op salafistische koranscholen onder meer te horen krijgen dat mensen met een ander geloof of levensovertuiging de doodstraf verdienen, en dat ze er leren zich af te keren van de Nederlandse samenleving.

Ook onder meer in Genk en in Maasmechelen zou er ongerustheid heersen over de lessen aan koranscholen. Momenteel is er geen controle op wat er in die lessen onderwezen wordt, ook niet door de onderwijsinspectie. De lessen in de koranscholen hebben immers niets met gewone scholen te maken.

"Het is echt geen toeval dat religieus extremisme zich richt op de allerkleinsten, het is geen toeval dat meisjes steeds vroeger gesluierd worden, en het is geen toeval dat kinderen na schooltijd worden geïndoctrineerd met de wreedheid van de sharia", reageert Zuhal Demir (N-VA). "Toen ik als jong meisje opgroeide in Limburg, waren hoofddoeken een zaak van onze oma's. Vandaag is het een zaak van piepjonge meisjes. We gaan er niet op vooruit.”



Lichtpuntje

De uitgesproken afkeer van imams voor de indoctrinatie van kinderen is volgens Demir een lichtpuntje in de reportage van Nieuwsuur. “Zij zijn onze bondgenoten, maar ook zij moeten een stap verder gaan. Hun thuislanden hebben de van oorsprong Westerse Universele Rechten van de Mens vervangen door de ‘Verklaring van Caïro’, een document dat zich baseert op de sharia, en het verwerpen van de vrije meningsuiting en de gelijkheid van man en vrouw”, legt Demir uit. “Daar moeten onze moskeeën en verenigingen ondubbelzinnig afstand van nemen en controle op toestaan. Ze moeten geld en invloeden uit die landen weigeren. En wie dat weigert, moeten we behandelen als deel van het probleem en bestrijden met alle wettelijke middelen.”

Meerkeuzevragen over type doodstraf

Nieuwsuur en NRC hebben onderzoek gevoerd naar onderwijscentra die salafistisch zijn of sterk door het salafisme worden beïnvloed. Daaruit blijkt dat docenten een rechtssysteem met straffen uit de sharia, de islamitische wetgeving, verdedigen. Daarnaast leren kinderen er welke mensen ‘vijanden’ of ‘ongelovigen’ zijn. De kinderen krijgen er ook invuloefeningen en meerkeuzevragen, waarbij ze moeten kiezen tussen straffen als zweepslagen, stenigen, of doden met een zwaard. Verder onderwijzen docenten er dat moslimjongeren moéten vertrekken uit dit “ongelovige land” naar een islamitisch land.

Nieuwsuur en NRC identificeerden minstens vijftig onderwijsplekken die salafistisch zijn of er sterk door worden beïnvloed. Zo volgen er naar schatting meer dan duizend kinderen ‘s avonds of in het weekend islamitische lessen. Ook de Nederlandse inlichtingendienst AIVD waarschuwde in zijn jaarverslag al dat het salafisme, een fundamentalistische stroming binnen de islam, binnen het informele islamitische onderwijs steeds invloedrijker wordt.