Zuhal Demir uit felle kritiek: “Het is bijna te laat: radicale, islamistische regimes worden steeds sterker in Vlaanderen” TTR

07 april 2018

13u38

Bron: Facebook, Belga 21 Mannen en vrouwen van elkaar scheiden op de bus. Het is een van de opmerkelijke voorstellen waarmee de controversiële Islam-partij de laatste dagen furore veroorzaakte. Ook staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) uit haar ongenoegen in een bericht op Facebook. “Er is geen plaats voor religieus fanatisme en buitenlandse dictators of een mix daarvan, in Vlaanderen", klinkt het.

In oktober trekt de partij Islam in minstens 28 Brusselse en Waalse gemeenten naar de kiezer. Uit Vlaamse politieke hoek wordt fel gereageerd op het plan van de islamistische partij, die vooral hengelt naar stemmen van conservatieve en vrome moslims. De partij liet weten dat ze geen extreme islam aanhangt. Het voorstel voor gescheiden openbaar vervoer valt alvast niet in goede aarde bij Vlaamse politici.

Nu uit ook Zuhal Demir, de staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding (N-VA), haar ongenoegen in een bericht op haar Facebookpagina. “We kunnen de alarmklok blijven negeren en steeds weer op ‘snooze’ drukken als dergelijk nieuws opduikt. Ik hoor nu al de stemmen van diegenen die dit gaan relativeren en helemaal zo erg niet vinden. Maar het is bijna te laat: radicale, islamistische regimes worden steeds sterker in Vlaanderen.”

Tegen waarden en normen

Ze noemt de partij Islam "het topje van de ijsberg" en waarschuwt voor het onderliggende fundament. “We veroordelen terecht met woorden wat boven het wateroppervlak uitsteekt”, klinkt het. “Maar het fundament is wat eronder zit. En dat laten we te vaak ongemoeid in het publieke debat en de politiek.” Volgens Demir heeft de interpretatie van de islam vandaag nog weinig te maken met de religieuze belevenis, maar wel een visie op de maatschappij die indruist tegen de normen en waarden die in Vlaanderen gangbaar zijn.

“Vlaanderen is religie gaan beschouwen als iemands innerlijke overtuiging die weinig tot geen invloed heeft op de maatschappij. Dat hoort het ook te zijn. De islam, zoals velen ze interpreteren, is dat niet. Het is geen toeval dat in Turkije de politiek opmars van Erdogan hand in hand gaat met oprukkende islam. De ene versterkt de andere.”

"Geen plaats voor religieus fanatisme"

Zo wijst Demir op een voorbeeld in haar thuisstad Genk. Milli Görüs, een organisatie die banden heeft met het Turkse regime, is er op zoek naar een gebouw om een school op te richten. “Is er iemand die gelooft dat dit gebeurt in het kader van een betere samenleving? Gelooft u oprecht dat daar gelijkheid van man en vrouw centraal gaat staan? Dat holebi rechten daar vruchtbare grond vinden?”

“Het is mijn taak om als Vlaamse politica te zeggen dat zijn maatschappijvisie (die van Erdogan, nvdr) niet verenigbaar is met de Westerse. En ik verwacht hetzelfde van mijn collega’s. Ik hoef uw stem niet als ik daarvoor in ruil plaats moet maken voor meer ongelijkheid tussen man en vrouw. Dat is het mij niet waard. Er is geen plaats voor religieus fanatisme en buitenlandse dictators of een mix daarvan, in Vlaanderen", reageert Demir. (Lees verder onder het Facebookbericht.)

Verbod

Ook het federale MR-parlementslid Richard Miller pleit tegen de partij Islam. De uitlatingen van Redouane Ahrouch, een van de medestichters van de partij, zijn voor Miller "onaanvaardbaar". De kandidaten willen onder meer de sharia invoeren in België en stellen voor dat mannen op het openbaar vervoer vooraan opstappen en vrouwen achteraan. "Deze voorstellen gaan in tegen onze vrijheden en tegen de fundamentele rechten van onze grondwet", aldus Miller. Het MR-parlementslid brengt in herinnering dat hij zich al in 2012 uitsprak over een verbod op deze partij.

Miller vreest dat de partij bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober zou kunnen doorbreken. Hij sluit niet uit dat andere partijen "met communautaristische neigingen" verleid zullen worden om meerderheden te vormen met deze partij. Om zulke meerderheden te vermijden, heeft Miller al twee voorstellen ingediend om de grondwet te wijzigen. Een ervan wil de scheiding van kerk en staat en de neutraliteit van de staat inschrijven in de grondwet.

Zowat alle partijen reageerden gisteren al sterk afkeurend op de ideeën van de relatief nieuwe concurrent. Zo liet staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) al weten dat hij "walgt" van deze partij en dat ze "dikke leugens" vertellen. Gisteren lieten N-VA en Open Vld, ook beide in de federale meerderheid, eveneens weten dat ze werk willen maken van een rechtsgrond om extremistische partijen, zoals Islam, tot de orde te roepen. N-VA wil met een grondwetswijziging proberen een dergelijke partij te verbieden, Open Vld wil zorgen dat het programma niet in praktijk kan worden omgezet.