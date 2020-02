Zuhal Demir trekt 3,3 miljoen euro uit om "boompjes op te zetten" ADN

02 februari 2020

09u03

Bron: Belga 0 Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) stelt 3,3 miljoen euro ter beschikking om mee "boompjes op te zetten" in Vlaanderen. Dat meldt ze vanochtend in een persbericht en staat te lezen in De Zondag.

Demir lanceert via het Agentschap Natuur en Bos drie projectoproepen. Particulieren, ondernemers en lokale besturen kunnen tot 30 april 2020 een aanvraag indienen voor hun idee om in Vlaanderen meer natuur te realiseren. Demir plant vandaag later op de dag samen met Luminus en de Jane Goodall Foundation 8.500 bomen in het Limburgse Hoeselt.

“Belangrijke eerste stap”

"Door deze 3,3 miljoen euro ter beschikking te stellen, zetten we een belangrijke eerste stap naar meer bossen en meer natuur, nabij alle Vlamingen en toegankelijk voor iedereen", luidt het bij de minister. "Het is heel belangrijk dat er ook vanuit particulieren, ondernemingen en lokale besturen initiatieven worden genomen om meer natuur en bos te realiseren.”



“Zo is de ambitie om 10.000 hectare extra bos aan te planten tegen 2030 groot, maar als de bedrijfswereld, verenigingen, particulieren én overheden elk hun boompje bijdragen, stijgen onze slaagkansen enorm. Daarom voorzien we binnen deze 3,3 miljoen euro ook een specifiek budget om de sociale functie en toegankelijkheid te verbeteren van onze natuur, bijvoorbeeld door wandelpaden op maat van personen in een rolstoel. Meer groen in je buurt verbetert tenslotte de gezondheid.”

De details en voorwaarden voor de drie projectoproepen zijn terug te vinden op de website van Natuur en Bos of op de Natura 2000-website.

Wil je grond aankopen om te #bebossen? Wil je Europese #topnatuur versterken? Wil je de toegankelijkheid van je natuurgebied bevorderen? Onze #projectsubsidies geven je daarbij een financiële duw in de rughttps://t.co/s7t9k3Y2kS https://t.co/DybouMHrKi https://t.co/7n86KnLgxX pic.twitter.com/Gysjv9Itbi Natuur en Bos(@ natuurenbos) link