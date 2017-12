Zuhal Demir razend na Facebookbericht Vlaams Belang: "Even walgelijk als religieuze gekken die zeggen dat je geen feest van andere religies mag vieren" SPS

09u41

Bron: VTM Nieuws 142 rv / photo news De Vlaams Belang-afdeling van Kapellen is gisteren zwaar uit de bocht gegaan met een Facebookpost over het Sinterklaasfeest. Een foto van een moslimgezin op bezoek bij de Sint kreeg het bovenschrift: "Wanneer er iets te krijgen valt, gooien ze al hun principes en geloofsregels overboord."

De bewuste foto is inmiddels verwijderd, maar stond toch lang genoeg online om voor de nodige commotie op sociale media te zorgen. Ook staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) kreeg het bericht onder ogen, en zij was not amused. "Wat mij betreft zijn posts als deze even walgelijk en ongepast als die van religieuze gekken die zeggen dat je het feest van andere religies niet mag vieren of naar muziek mag luisteren. Ik nodig alle Vlamingen uit om duidelijk te maken dat dit niet hun Vlaanderen is", schreef ze op Facebook.

Vlaams Belang reageerde tegenover VTM Nieuws over de commotie. "De afdeling in Kapellen kreeg heel wat bedreigingen binnen en verwijderde de post dan zelf", aldus Vlaams Belang-woordvoerder Klaas Slootmans. "We kunnen niet alle Facebookpagina's van lokale afdelingen in de gaten houden. In dit geval heeft één partijmandataris een beetje buiten de lijntjes gekleurd."