Zuhal Demir pikt kritiek van Groen niet na rellen: "Heeft niets met toerisme te maken, maar alles met wanbeleid in Brussel"

16 augustus 2020

08u57

Bron: De Zondag 74 De massale vechtpartij die vorige week in Blankenberge plaatsvond , heeft volgens Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) helemaal niets met toerisme te maken “maar alles met het wanbeleid in Brussel”, stelt ze in een interview met weekblad De Zondag. “Groen wil mij en de toeristische sector de schuld geven van het geweld op het strand. Ik pik dat niet.”



“Er zijn criminele jeugdbendes van Brussel afgezakt om amok te zoeken”, valt ze met de deur in huis. Geen nieuw probleem volgens de minister van Toerisme: “Vorige jaren gebeurde dat vooral op provinciale domeinen en in openluchtzwembaden. De oplossing is simpel: oppakken en straffen. Punt.” Bovendien is het volgens Demir geen probleem van toerisme: “Wie dat beweert, ontkent het echte probleem.”



Demir koos er afgelopen week dan ook bewust voor om zich niet te vertonen in het Vlaams Parlement, al had Groen haar wél om verantwoording gevraagd. “Groen wil mij en de toeristische sector de schuld geven van het geweld op het strand. Ik pik dat niet.”



Volgens Demir is Brussel de enige plaats waar het debat gevoerd moet worden: “Die bendes krijgen daar vrij spel. Ook de politievakbonden klagen daarover. Dat is al jaren bezig. En wat wordt daaraan gedaan? Dit probleem heeft niets te maken met toerisme, maar alles met wanbeleid in Brussel. En wie zit daar in het bestuur? De groenen, hè.” Of de drukte dan echt niets te maken kan hebben met de rellen? “Het was niet drukker dan andere jaren. En dat is al zeker geen excuus voor dat geweld.”

