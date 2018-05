Zuhal Demir na stoet met kinderen in militaire uniformen: "Haat ondersteunen onder noemer verdraagzaamheid gaat ons zuur opbreken" ADN

07 mei 2018

13u16

Bron: HBVL, De Standaard, Facebook, Twitter 12 Een video van een optocht van de “Turkse wolven” in Heusden-Zolder zorgt voor heel wat commotie. De Genkse politica en staatssecretaris voor Gelijke Kansen Zuhal Demir (N-VA) vindt het tafereel ongehoord. Burgemeester Mario Borremans laat weten dat zulke stoeten in de toekomst niet meer zullen plaatsvinden.

Democraat in Vlaanderen, fascist in Turkije. En onze partijen kijken minzaam toe terwijl ze stemmen tellen. Haat ondersteunen onder de noemer verdraagzaamheid. Dit gaat ons zuur opbreken. Dit willen we niet. https://t.co/GZkgwb8qWA Zuhal Demir(@ Zu_Demir) link

Op videobeelden van de optocht van vorige zondag in de Limburgse gemeente is te zien hoe kinderen rondlopen in militaire uniformpjes. Ook vlaggen met wolven en een vlag van de MHP, de extreemrechtse Turkse politieke partij die aanleunt bij de Grijze Wolven, komen in beeld. Sp.a-schepen Engin Özdemir loopt voorop en ook politici van Turkse origine van andere partijen zijn aanwezig.

“Zo ver is het gekomen. Niet één Turks politicus durft openlijk te zeggen dat kinderen onder een fascistische vlag laten lopen in militaire uniformen, niet kan”, schrijft ze op Facebook. “Ze bibberen van angst om de democratie te verdedigen tegen de invloed van de Turkse dictatuur. Ik roep sp.a en CD&V op om op te treden tegen de steun aan dictators die uit hun partij komt.”

"Nu handelen"

“Zijn Turkse Limburgers vrijgesteld van onze waarden en normen?”, vervolgt ze scherp. “Organiseren we zo niet zelf de apartheid in onze samenleving onder de noemer ‘verdraagzaamheid’? Er is niks verdraagzaam om kinderen met ideeën van haat te laten opgroeien. Op een dag zal die verdraagzaamheid ons zeer zuur opbreken. We moeten nu handelen.”

Ook staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) laat zich op Twitter kritisch uit over de optocht en de aanwezigheid van verschillende politici. Francken roept het parket op om de zaak te onderzoeken.

Heusden-Zolder anno 2018. Turkse extreem-rechtse paramilitaire meeting met kindsoldaten in hoofdrol. Sp.A-schepen op de eerste rij. ‘Gewoon feesje’ volgens hem.



Spijtig dat we de toespraken niet op band hebben. Wie zijn die sprekers eigenlijk? @Zu_Demir @akbaspinar pic.twitter.com/QVP697WFvR Theo Francken(@ FranckenTheo) link

"Niks te maken met fascisme"

Volgens schepen Özdemir (sp.a) heeft de optocht niets met de Grijze Wolven te maken. "De organisatie die de optocht regelde, bestaat één jaar en wilde dit vieren met een Ottomaanse stoet. Het voltallige schepencollege heeft dit goedgekeurd", zegt hij. "Ik ben een echte socialist", verklaart hij aan de VRT. "Ik respecteer de mensheid, ik sta ten dienste van alle inwoners van Heusden-Zolder. Het heeft niks te maken met fascisme."

Vanmiddag nog wordt het incident besproken binnen de partij.

"Dergelijke optochten niet meer in de toekomst"

Burgemeester Mario Borremans is geschrokken van de commotie, zo vertelt hij aan De Standaard. "We hebben nog nooit problemen gehad met deze vzw." Hij stelt de statuten van de vzw bekeken te hebben en "niets wijst erop dat die politiek getint is". Dat er verschillende symbolen van de Grijze Wolven waren, bevestigt Borremans wel. "Dergelijke optochten zullen daarom niet meer plaatsvinden in de toekomst" benadrukt hij.

Fascisme in Vlaanderen in beeld. 👇 pic.twitter.com/mfUKQWbJLI Theo Francken(@ FranckenTheo) link

Deze zijn fotos van diezelfde optocht waarin Özdemir te zien is met de nationale, Antwerpse en plaatselijke kopstukken van de grijze wolven. pic.twitter.com/wkA1OAxYzD Theo Francken(@ FranckenTheo) link