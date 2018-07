Zuhal Demir (N-VA) stelt nieuwe app voor die strijd aanbindt met valse parkeerkaarten voor gehandicapten Arne Adriaenssens

02 juli 2018

17u56

Bron: Belga 8 Zuhal Demir, staatssecretaris voor Personen met een beperking, heeft vandaag een nieuwe app voorgesteld. In drie Vlaamse steden start een testproject om frauduleuze gehandicaptenparkeerkaarten sneller te herkennen. Aan de hand van de app kunnen agenten binnen enkele seconden achterhalen of een kaart wettig is of niet.

Antwerpen, Koekelberg, Namen en Kortrijk binden vanaf deze week de strijd aan met het misbruik van gehandicaptenparkeerkaarten. Het gaat om een testproject dat ontwikkeld werd door staatssecretaris Zuhal Demir. Op termijn wil ze de app uitrollen in heel Vlaanderen. Aan de hand van een nieuwe app kunnen politie en parkeerwachters nu meteen verifiëren of een parkeerkaart authentiek en geldig is. Tot nu toe was het erg moeilijk om een echte van een valse kaart te onderscheiden

In totaal zijn er in België 660.000 gehandicaptenparkeerkaarten in omloop. 250.000 daarvan zijn reeds verlopen. Dit zijn bijvoorbeeld kaarten die niet werden ingeleverd na het overlijden van de eigenaar.

Daarnaast zijn er ook vervalste kaarten in de omloop. Deze werden nooit door de overheid uitgereikt, maar zijn door de eigenaars zelf gemaakt.

Bart De Wever: "Asociaal gedrag"

“Het zich onrechtmatig toe-eigenen van zo’n parkeerplaats is asociaal gedrag”, zegt Bart De Wever (N-VA). Als burgemeester van één van de pilootsteden ligt het project hem nauw aan het hart. “Geen zinnig mens kan daar respect voor opbrengen, maar het beteugelen ervan is niet evident. Deze app gaat dat eenvoudiger maken.”