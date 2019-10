Zuhal Demir (N-VA) over de klimaatspijbelaars: “Ik vind de straatprotesten welletjes. We hebben het nu wel begrepen” Redactie

06 oktober 2019

10u52

Bron: De Morgen 22 Zuhal Demir (N-VA) is de nieuwe Vlaamse minister van Justitie, Omgeving, Energie en Toerisme. In een interview met ‘De Zondag’ heeft Demir het onder meer over haar ambities als minister van Omgeving, en over de klimaatspijbelaars. “Ik vind de straatprotesten welletjes. We hebben het nu wel begrepen”, zegt ze.

Of ze geen andere bevoegdheden had verwacht, zoals bijvoorbeeld Inburgering of Werk? “Ik was even geschokt”, geeft ze toe. “Maar ik heb die knop snel kunnen omdraaien. [...] Het is gezond om eens de focus te verleggen. Ik wil niet alleen gezien worden als ‘madam integratie’. Ik kan meer dan dat.”

Bij haar takenpakket hoort nu ook Omgeving, waaronder het klimaatbeleid valt. De voorbije maanden kwamen duizenden jongeren op straat om een ambitieuzer beleid te eisen. “Ik vind het goed dat die jongeren op straat zijn gekomen. Zij hebben dit thema op de agenda gezet. Ik deel hun bezorgdheid. Ik heb ook een dochter van twee”, zegt Demir. “Maar ik vind de straatprotesten welletjes. We hebben het nu wel begrepen.”

Ik hou niet van doemdenken. Dat helpt ons niet vooruit Zuhal Demir

Demir oppert dat er in het regeerakkoord voldoende maatregelen zijn opgenomen om een drastische daling van CO2-uitstoot te realiseren, “weliswaar zonder zotternijen te doen”. Ze pleit dan ook voor een realistische aanpak van het klimaatprobleem. “Ik hou niet van doemdenken. Dat helpt ons niet vooruit.”

