Zuhal Demir (N-VA): “Huidig systeem van budgetmeters is middeleeuws” KVDS

23 oktober 2019

17u50

Bron: Belga 0 "Het systeem van budgetmeters zoals het nu bestaat is een beetje middeleeuws." Dat heeft minister van Energie Zuhal Demir (N-VA) woensdag in het Vlaams Parlement gezegd na een vraag van Hannes Anaf (sp.a).

Als de netbeheerder een budgetmeter installeert, kan een gezin elektriciteit verbruiken door voorafbetalingen. Dat gebeurt met een kaart die kan worden opgeladen bij een oplaadpunt, beheerd door netbeheerder Fluvius. Vandaag hebben meer dan 41.000 gezinnen zo'n budgetmeter.

Oplaadpunten

Van 1 augustus tot 5 september waren er technische problemen bij de oplaadpunten. Zowat 10 procent van de opladingen mislukte, maar het bedrag ging wel van de rekening van de gezinnen. "Het geld zou later worden teruggestort, maar voor wie moeite heeft om het einde van de maand te halen, komt dat hard aan en leidt het mogelijk tot nieuwe financiële problemen", zei Anaf. "Bovendien hoor ik dat mensen aan Fluvius hun rekeninguittreksel moeten bezorgen als bewijsmateriaal en dat de terugbetaling niet automatisch verloopt."





Demir gaf aan dat het probleem intussen is opgelost. Volgens haar komt er geen schadevergoeding, omdat dienstverlener Atos de bepalingen in het contract met Fluvius niet heeft geschonden.

"Ik hoop dat we deze problemen kunnen vermijden als we de digitale meter kunnen invoeren", zei Demir. "Dat gebeurt prioritair bij deze groepen, want het systeem zoals het nu bestaat is eigenlijk een beetje middeleeuws."

Uitrol

"Die uitrol duurt nog minstens twee jaar. In tussentijd blijven kwetsbare gezinnen in Vlaanderen dus aangewezen op dat middeleeuws systeem", reageerde Anaf. "Bovendien, de oorzaak van het probleem kon niet worden gevonden. Het zou zich dus morgen opnieuw kunnen voordoen, op een nog grotere schaal. Dat is echt onaanvaardbaar."