Zuhal Demir maakt brandhout van maker WK-lied: "Compleet vrouwonvriendelijk"

06 maart 2018

23u21

Bron: eigen berichtgeving, Belga 267 Zuhal Demir (N-Va) maakt brandhout van de Brusselse rapper Damso, die het officiële WK-lied van de Belgen zal maken. De staatssecretaris voor Gelijke Kansen uitte gisteren haar bezorgdheid bij Van Gils en Gasten.

"Compleet vrouwonvriendelijk", zei Demir, terwijl ze met grote ogen naar de expliciete tekst van Damso's nummer 'Pinocchio' keek die werd geprojecteerd. "Ik ben nu niet zo preuts, maar ik kan me niet voorstellen dat de Voetbalbond zich hieraan wil verbinden. Ik ga er toch van uit dat ze dit plan gaan afvoeren. Onze Rode Duivels hebben veel jonge fans, dit is er over."

Demir heeft alvast een andere oplossing in gedachten. "De Voetbalbond zou de opdracht kunnen geven aan een vrouwelijke zangeres. Dat zou ik een goed idee vinden."

Ophef

De Belgische voetbalbond heeft de rapper Damso de opdracht gegeven om het WK-lied voor de Rode Duivels te leveren. Maar nog voor dat lied is uitgebracht, is er heel wat ophef ontstaan over die beslissing. Tegenstanders wijzen op de vrouwonvriendelijke teksten in andere songs die rapper al heeft gemaakt.

Demir voert met haar uitspraken de druk op de KBVB nog verder op. Eerder had ook de Vrouwenraad haar bezwaren kenbaar gemaakt in een open brief aan de sponsors van de Rode Duivels.

Zijn de teksten van Damso nu seksistisch of niet? Expliciet zijn ze zeker wél:

“Ik ga achteruit om je beter van achteren te pakken, slet.

Ik zit in de put als ik uit je reet kom

Ze pijpt niet zo goed, heeft geen diepe keel

Franse hip-hop, ik schiet op de tieten

Slet, hou je bek, voor de prijs van één geef ik je twee vingers

Hey, hoer, waar zijn we?

Ik neuk je als een hond ook al draag je een hoofddoek.”



(uit 'Pinocchio')

“Stiekem gedoe in een ondergrondse parking

Ik laat me gaan en kom tussen je lendenen

Ver weg van handboeien, knieën op de grond

Gebroken wit op de kaken

Ze veegt het af zodat haar vent haar niet betrapt

Op een avond heb ik haar eerlijk gezegd:

Ik zal niet zeggen ‘ik hou van je’ zodat je zou verdwijnen

Ik zal je meenemen op hotel tussen zakken en valiezen

Ik wil goud op m’n horloge, fuck de mechaniek

Ik zie haar naakt op onze eerste ontmoeting, ik ga op in rook

Afgewerkt door haar kont, mishandelt ze mij”



(uit: E.Signaler)