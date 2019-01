Zuhal Demir hekelt campagne ACV over afschaffing index: “Als je onzin niet verkocht krijgt, schakel je vakbond in” LH

30 januari 2019

12u25 0 Vorig weekend lanceerde de N-VA op de eerste van haar vier V-dagen het idee om de automatische indexkoppeling en het loonoverleg in de Groep van Tien te vervangen door overleg op bedrijfsniveau. De christelijke vakbond ACV waarschuwt dat dit voorstel voor iemand die het mediaanloon (3.100 euro bruto per maand) verdient tot 3.192 euro loonverlies per jaar zal leiden. “Hier klopt niks van”, reageert Zuhal Demir (N-VA).

Voormalig N-VA-vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon verbond op de campagnedag aan het confederale model een sociaal luik, waarin geen plaats meer is voor een loonoverleg tussen vakbonden en werkgevers op nationaal niveau. “Geef de sociale partners in de bedrijven de autonomie om zelf te beslissen over een bevriezing van de lonen of over opslag”, zei Jambon. “Als het slecht gaat in het bedrijf of als de werkloosheid torenhoog is, zullen de bedrijfsbonden doorgaans geen probleem hebben om hun steentje bij te dragen. Als het goed gaat, kan iedereen de vruchten plukken”, aldus de kandidaat-premier. “In ons confederaal model moet de Groep van Tien (samengesteld uit werknemers- en werkgeversverenigingen, nvdr.) niet meer vergaderen, en is er ook niets meer dat kan blokkeren.”

“Permanente indexsprong”

“Van de N-VA moet de indexatie nu helemaal op de schop. Een permanente indexsprong als het ware. Die je enkel kan terugkrijgen via onderhandelingen en door er dus een prijs voor te betalen”, schrijft de christelijke vakbond op zijn website. Het ACV berekende dat de indexafschaffing voor iemand die het mediaanloon (iemand die 3.100 euro bruto per maand verdient, nvdr.) verdient - met een te verwachten jaarlijkse inflatie van 1,8 procent binnen een legislatuur van vijf jaar meegerekend - zal oplopen tot een verlies van 229 euro per maand. Per jaar zou dat leiden tot een verlies van 3.192 euro bruto, aldus de vakbond. “Met ook navenant verlies aan inkomen bij ziekte, werkloosheid of pensioen”, zo werd er nog aan toegevoegd.

Zuhal Demir reageerde via Twitter en had het daarbij ook gemunt op voormalig coalitiepartner CD&V “Campagne bij CD&V. Als je onzin niet verkocht krijgt, schakel je vakbond in. Hier klopt niks van”, tweette ze. Demir herhaalde ook de boodschap van Jambon: “N-VA wil dat Vlamingen meer kunnen genieten van de welvaart die ze zelf creëren. Dat goeddraaiende sectoren meer loon uitkeren en zwakkere sectoren zichzelf kunnen beschermen.”

Campagne bij CD&V. Als je onzin niet verkocht krijgt, schakel je vakbond in. Hier klopt niks van. N-VA wil dat Vlamingen meer kunnen genieten van de welvaart die ze zelf creëren. Dat goeddraaiende sectoren meer loon uitkeren en zwakkere sectoren zichzelf kunnen beschermen pic.twitter.com/t8Jr7fmw4P Zuhal Demir(@ Zu_Demir) link