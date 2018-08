Zuhal Demir: "Deurwaarders moeten mensen met schulden beter begeleiden naar hulpverlening" KVE

10 augustus 2018

18u34

Bron: Belga 1 Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) is voorstander van eenvoudigere invorderingsprocedures bij gerechtsdeurwaarders voor mensen met schulden, maar wil tegelijkertijd extra bescherming invoeren voor mensen in financiële moeilijkheden. Ze reageert daarmee op een rapport over de toekomst van de functie van gerechtsdeurwaarder, dat door twee onafhankelijke experts is opgesteld in opdracht van minister van Justitie Koen Geens (CD&V).

In dat rapport waarschuwen de experten minister Geens voor wantoestanden, weet De Tijd. Ze vinden de tarieven voor gerechtsdeurwaarders overdreven complex en niet transparant. Bovendien is er nood aan goedkopere en eenvoudigere procedures voor schulden van consumenten. Voor de kleinste sommen zou dat zonder gerechtskosten en met zo weinig mogelijk andere extra kosten moeten kunnen, klinkt het.

Concreet stellen de experts onder meer voor om de procedure van onbetwiste schulden tussen bedrijven ook toe te passen voor consumenten met schulden. Voor de kleinste vorderingen moet er een online platform komen waarop iemand de schuld kan erkennen, kan aangeven gerechtskosten te willen vermijden en via de deurwaarder zonder verdere formaliteiten een betalingstermijn te willen krijgen. Dat gebeurt al in Frankrijk.

Staatssecretaris voor Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) is voorstander van die procedure voor onbetwiste geldschulden, laat ze weten in een reactie aan Belga. "Maar dit moet gebeuren met bijzondere bescherming voor mensen in financiële moeilijkheden", zegt ze. Zo moeten de kosten "forfaitair en duidelijk worden vastgelegd zodat mensen nooit voor verrassingen komen te staan", moeten deurwaarders mensen met schulden beter begeleiden naar structurele hulpverlening. "Deurwaarders moeten dus ook informatie met het OCMW uitwisselen, uiteraard met respect voor privacy", zegt Demir.

"Door sneller in te zetten op hulpverlening, wordt een kostenspiraal vermeden die zwaarder weegt dan de eigenlijke schuld", klinkt het. "Samen met OCMW kunnen mensen vermijden dat ze steeds dieper in de schulden geraken."

Demir lanceerde vorige maand al een voorstel om voor mensen met financiële problemen een afkoelingsperiode van drie maanden te voorzien, waarin ze de tijd krijgen om met het OCMW een oplossing uit te werken. De staatssecretaris heeft haar voorstellen intussen overgemaakt aan minister van Justitie Koen Geens.