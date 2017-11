Zuhal Demir clasht met islamitische ex-rapper: "U verkondigt boodschappen die ik volledig afkeur" FT

11u05

Bron: Radio 1, VRT, DS 103 De Afspraak "Mevrouw Demir moet haar huiswerk beter maken." Dat heeft de voormalige Nederlandse rapper en moslimprediker Abid Tounssi gisteren gezegd op Radio 1. Hij reageert zo op de heisa die is ontstaan na de conservatief-islamitische lezingen in het stadhuis van Genk, waar hij een van de sprekers was. In het Eén-programma Van Gils en Gasten is Demir in de clinch gegaan met Tounssi.

De commotie ontstond na een uitzending van het Nederlandse nieuwsprogramma 'Nieuwsuur'. Daarin was te zien hoe de sprekers op de lezing in het stadhuis van Genk moslims afraden om muziek te beluisteren of naar plaatsen te gaan waar alcohol wordt geschonken. In de bijeenkomst ‘Van de wieg naar het graf’ kregen ze van hun 'idolen' tips over wat ze zoal moeten doen om een goed moslim te worden. Dergelijke lezingen blijken bijzonder populair bij ons en onze noorderburen, "omdat moslims steeds vaker op zoek zijn naar hun identiteit", klonk het.

De lezing werd onder meer in Genk en Antwerpen georganiseerd. Tounssi - vroeger rapper - vertelde er zijn persoonlijke verhaal en maande de toegestroomde moslims toe niet langer muziek te beluisteren. Dat ontkende hij vanavond in het Radio 1-programma 'De Wereld Vandaag'. "'Nieuwsuur' heeft vier of vijf uur aan beeldmateriaal gemaakt. Daar wordt dan een item van 7 minuten van gemaakt. Men neemt er de dingen uit die voor hen sensationeel zijn. Wat ik heb gezegd, is uit de context getrokken", zo hekelde hij het beeld dat van hem geschetst werd.

Is alcohol de standaard voor de maatschappij? Ik heb zelf drank en drugs gebruikt. Is het fout om te zeggen dat ik daarmee wil stoppen Moslimprediker Abid Tounssi

Hij sprak voorts tegen dat mannen en vrouwen bij de lezingen gescheiden moeten zitten en nuanceerde het topic over muziek. "Ik wil niet meer dat mensen naar MIJN muziek luisteren", zei hij, verwijzend naar vrouwonvriendelijke teksten. Nochtans is in de Nieuwsuur-uitzending te zien en te horen dat hij "het maken en/of beluisteren van muziek " zondig vindt, dus niet alleen zijn eigen muziek. Wel erkende hij dat hij jongeren adviseert om plaatsen te mijden waar alcohol geschonken wordt - al zag hij daar niets verkeerds in. "Is alcohol de standaard voor de maatschappij? Ik heb zelf drank en drugs gebruikt. Is het fout om te zeggen dat ik daarmee wil stoppen?"

Wel erkende hij dat hij jongeren adviseert om plaatsen te mijden waar alcohol geschonken wordt - al zag hij daar niets verkeerds in. "Is alcohol de standaard voor de maatschappij? Ik heb zelf drank en drugs gebruikt. Is het fout om te zeggen dat ik daarmee wil stoppen?"

RV/Photo News Een van de moslimpredikers, ex-rapper Abid Tounssi. Zuhal Demir (N-VA) reageerde woedend nadat ze aflevering in 'Nieuwsuur' zag. Op zijn beurt haalt Tounssi nu uit naar de staatssecretaris.

Politiek gekleurd

De Nederlander zegt ook dat de sprekers voor de lezing in Genk gescreend waren door de burgemeester en dat er een agent aanwezig was die geen opmerkingen heeft gemaakt. De ophef is volgens hem dan ook politiek gekleurd. "Mevrouw Demir moet haar huiswerk beter maken. Ze moet terug naar school."

Samen feesten

Gisteravond konden de twee hun discussie voortzetten in het Eén-programma Van Gils en Gasten. Demir herhaalde waarom ze verontwaardigd was: "Wij doen heel veel positieve projecten om te verbinden, om het samenlevingsmodel waar wij voor staan voorop te stellen. En dan zie ik mijnheer samen met zijn collega of kameraad boodschappen brengen die ik volledig afkeur. Gaan we nog samen verjaardagsfeestjes vieren, want daar kan alcohol geserveerd worden? Hij zegt dat muziek een harddrug is, terwijl muziek net zo verbindend is."

Gaan we nog samen verjaardagsfeestjes vieren, want daar kan alcohol geserveerd worden? Hij zegt dat muziek een harddrug is, terwijl muziek net zo verbindend is. Zuhal Demir

"Ik kan best begrijpen dat ze verontwaardigd is", reageerde Toussni. "Maar ik denk dat de nabeschouwing misplaatst was. Voor de duidelijkheid: ik ben forensisch behandelaar. Ik heb te maken met zware criminelen in het dagelijkse leven. Als u zegt dat ik niet meedoe aan het meedenken wat betreft de samenleving, dan hebt u het echt verkeerd, want dat is mijn werk. Ik ben geen prediker, ik ben geen islamoloog, ik ben geen arabist, ik ben een ex-rapper."