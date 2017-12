Zuhal Demir bevallen van dochtertje Rozanne Redactie

Bron: Het Nieuwsblad 0 Photo News Staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Armoedebestrijding Zuhal Demir (N-VA) is mama geworden van een dochtertje, Rozanne. Dat meldt ze zelf op Twitter. Demir beviel gisterochtend in het Ziekenhuis Oost-Limburg in Genk. Rozanne woog bij de geboorte 3,4 kilo, weet Het Nieuwsblad.

In september maakte de 37-jarige Limburgse politica en advocate met Turks-Koerdische roots bekend dat ze zwanger was. Ze was toen al zes maanden ver.

Demir had eerder verklapt dat ze een dochtertje zou krijgen. Nu kennen we de naam van het meisje, Rozanne. Een naam die overigens ook in het Koerdisch bestaat als 'Rozan'.

Ze is er! pic.twitter.com/d6fbHVXS5j Zuhal Demir(@ Zu_Demir) link