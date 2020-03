Zoya (16) moest via Skype afscheid nemen van stervende oma kv

18 maart 2020

21u35 0 De oma van de zestienjarige Zoya uit Berlaar overleed maandag aan de gevolgen van het coronavirus. Wegens het besmettingsgevaar kreeg de tiener niet de kans om persoonlijk afscheid te nemen van haar grootmoeder: dat moest helaas via Skype.

“Ik heb gezegd: ik zie je heel graag, moeke”, vertelt Zoya. “Ik merkte, ook al kon ze niets meer uitbrengen, ook al was ze heel kortademig, dat ze het toch wel gehoord had en dat biedt me wel troost.”

Aangezien Zoya’s vader en grootvader haar oma nog bezochten in het ziekenhuis vooraleer de COVID-19-diagnose viel, zijn ook zij mogelijk besmet met het coronavirus. Zoya’s vader en grootvader zitten daarom twee weken in quarantaine.



Ook met hen verloopt het contact nu telefonisch. “Het is moeilijk om echt steun te geven aan papa, want je wil hem echt vastpakken en je wil er samen doorkomen, maar dat gaat nu niet”, vertelt de tiener. Ze roept de bevolking op om de maatregelen ernstig te nemen en op te volgen.

De begrafenis van Zoya’s grootmoeder zal in intieme kring plaatsvinden op het moment dat het besmettingsgevaar van haar vader en grootvader geweken is.

